Da Persiceto un’ampia indagine sul reddito di cittadinanza: 24 denunciati

Nonostante non risiedessero stabilmente sul suolo italiano riuscivano a percepire, indebitamente, il reddito di cittadinanza attraverso il servizio di un patronato compiacente.

Sono 24 le persone denunciate, tutte di origini romene, finite nell’indagine di Polizia e Guardia di Finanza, condotta in momenti diversi, e avviata lo scorso febbraio a seguito di una complessa indagine degli agenti della polizia giudiziaria del commissariato di San Giovanni in Persiceto.

Dopo le prime dieci denunce, il proseguimento delle indagini ha permesso di scoprire altre 14 persone che, nonostante fossero residenti in Romania, percepivano l’aiuto dello Stato rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povertà.

I 24 sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per le violazioni previste dalla normativa vigente e segnalati alla Direzione Provinciale dell’INPS per la revoca del beneficio e il recupero delle cifre erogate, un ammontare complessivo di 37.000 euro.