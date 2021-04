Francesco Furlani (PD Persiceto): “Il 25 aprile non è festa di parte”

Non è né possibile né accettabile liquidare questi gesti come semplici “bravate”, c’è qualcosa di molto più profondo e preoccupante.

Il 25 aprile non è una festa di parte, è una festa collettiva ma rischia di perdersi se una parte di cittadini rinnega passaggi storici.

La Resistenza nacque non per appartenenze politiche, ma per valori condivisi e amore per la propria terra e l’indipendenza.

Un amore ed un sogno che, grazie al sacrificio di molti italiani, di partigiani morti per riscattare la libertà e la dignità, hanno gettato le basi per la nascita della nostra Costituzione.

Non riconoscere questo, non solo si dimostra ignoranza storica, ma si rinnega la memoria ed il sacrificio dei nostri nonni. È anche grazie a loro se oggi possiamo sentirci liberi.

dalla pagina Fb Francesco Furlani