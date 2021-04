Il 25 aprile a Crevalcore

Il 25 aprile 2021 celebriamo come ogni anno la Festa della Liberazione, in collaborazione con ANPI.

Visto il perdurare della situazione pandemica non potremo farlo ancora in presenza, ma il programma prevede la diretta qui su Facebook, sulla pagina del Comune di Crevalcore.

Il Sindaco Marco Martelli, alla presenza della sola Polizia Locale, depositerà personalmente le corone di alloro ai piedi di tutti i monumenti in ricordo dei caduti, sia del capoluogo che delle frazioni.

A seguire in diretta Facebook:

alle ore 10.45 – Intervento di Giulia Baraldi, Presidentessa del Consiglio Comunale di Crevalcore

alle ore 10.55 – Intervento di Pietro Patalino, Presidente dell’ANPI – Sezione Crevalcore

alle ore 11.05 – Benedizione della lapide in ricordo dei Caduti nella lotta di Liberazione, impartita dal Parroco Don Simone Nannetti e deposizione della Corona

alle ore 15.00 – Videolettura “Appunti partigiani 1944-45” di Beppe Fenoglio, a cura della Biblioteca Comunale

Inoltre dal 24 aprile al 2 maggio la Torre Campanaria sarà illuminata con il tricolore in ricordo e in onore di tutti i caduti per la libertà.

Il programma completo è di seguito qui.