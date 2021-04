Il Comune di Calderara con Avis regala un uovo di Pasqua ai sanitari impegnati nella vaccinazione

Un ringraziamento per lo straordinario lavoro che stanno compiendo ora e che non hanno mai fatto mancare dall’inizio dell’emergenza, e un piccolo momento di svago in una giornata prefestiva intensa. Il Sindaco di Calderara Giampiero Falzone ha consegnato di persona questa mattina, insieme al Presidente di AVIS Calderara, Giovanni Zanchetta, uova di Pasqua a tutti i sanitari impegnati nella sede spot vaccinale del Poliambulatorio, dove oggi è stata anticipata la vaccinazione agli ultraottantenni. “Grazie ad AVIS Comunale – Calderara di Reno, che ha accolto subito la nostra idea, abbiamo donato un uovo ad ogni sanitario oggi impegnato con le vaccinazioni a Calderara – è il pensiero del primo cittadino -. Un piccolo gesto per dire un grande grazie per tutto quello che stanno facendo, con dedizione e passione, senza mai fermarsi. Proseguiamo col loro aiuto questa battaglia contro il virus, sicuri che la vinceremo”.

Il centro di somministrazione del “Pederzini”, attivato il 30 marzo e in grado di erogare fino a 300 vaccini al giorno, vivrà il giorno di Pasquetta il bis dell’iniziativa di oggi: “L’hub al Pederzini sarà operativo anche il lunedì dell’angelo, interpretiamo il pensiero della città e del territorio e li ringraziamo così per l’incessante impegno”.

Ufficio stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno