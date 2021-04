Inaugurazione Ciclovia, le parole del sindaco di Persiceto

Questa mattina è stato veramente emozionante rappresentare il nostro comune all’inaugurazione della Ciclovia del Sole, perché segna il compimento di un progetto che da oggi ci colloca in modo nuovo e assolutamente centrale all’interno del nostro territorio, sia a livello locale, nazionale che internazionale. Credo fermamente nel futuro della mobilità a due ruote, che da anni cerchiamo di sostenere, non solo attraverso la realizzazione di questo importante tratto di Ciclovia del Sole, ma anche attraverso il potenziamento dei tratti ciclabili cittadini e il collegamento della nostra città ai territori che ci circondano, sulle direttrici di Bologna, Modena e Ferrara. In tale prospettiva, a breve inaugureremo a Persiceto uno dei primi Bed&Bike dell’Emilia Romagna e il primo in assoluto di questa tipologia in Emilia. Questo edificio, insieme alla ciclovia e all’Hub dell’Ex Arte Meccanica, rappresenteranno un vero volano per il cicloturismo e daranno a Persiceto la possibilità di far scoprire il proprio patrimonio naturalistico, storico-artistico, museale ed eno-gastronomico. In questa direzione ci impegneremo per fare rete con tutte le realtà del territorio e per accogliere al meglio questa grande opportunità di crescita e sviluppo.

Un pensiero doveroso lo voglio rivolgere a chi in passato (amministratori, tecnici, volontari), spesso sfidando scetticismi e difficoltà, ha creduto e sostenuto con convinzione questo progetto che oggi è divenuto realtà. Se oggi la Ciclovia del Sole è un bene di tutti il merito è soprattutto vostro.



Foto ufficio stampa della Città Metropolitana di Bologna.

dalla pagina Fb di Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto