La Centrale Operativa de La Patria salva un’azienda di Sala Bolognese da un incendio

È piena notte quando alla Centrale Operativa de La Patria arriva una segnalazione di allarme proveniente da un utente della provincia bolognese (Sala Bolognese). Nella notte del 19 aprile, uno degli operatori della centrale operativa, visionando le telecamere di videosorveglianza nel momento della segnalazione, riscontrava la presenza di un incendio in atto presso l’azienda.

Immediatamente attivate le procedure di controllo, l’intervento di una pattuglia operativa in zona giunta sul luogo ha confermato l’incendio in corso, contattando tempestivamente i Vigili del Fuoco che hanno messo fine allo sfortunato evento. Un successo ottenuto grazie alla centrale operativa h24, in grado di coordinare, con personale altamente specializzato, il monitoraggio di tutte le attività legate alla sicurezza e videosorveglianza per le aziende. L’attivazione immediata delle procedure di sorveglianza attiva e la presenza capillare sul territorio delle pattuglie di La Patria permettono di intervenire tempestivamente in caso di allarme, garantendo una sicurezza reale ai nostri clienti; anche in caso di incendio.

La sensoristica avanzata e tecnologicamente all’avanguardia di La Patria fornisce infatti un valido sistema di prevenzione incendi in capannoni, attività commerciali, industrie e pubbliche Amministrazioni, individuando La soluzione ottimale per tutelare l’incolumità dei dipendenti e delle strutture in qualsiasi momento, mediante appunto impianti di rilevazione incendi che rappresentano uno strumento fondamentale per la sicurezza.

Un aspetto importante, regolamentato dalla norma UNI 9795 che disciplina in Italia la progettazione degli impianti di rilevamento antincendio. La norma infatti richiede alle attività dotate di CPI (i cui locali non siano sotto costante controllo da parte del personale addetto) il collegamento h24 ad una Centrale di Ricezione Allarmi tramite l’utilizzo di un dispositivo di trasmissione allarmi e guasto conforme alla normativa Europea EN-54-21.

Synesthesia- Ufficio Stampa La Patria