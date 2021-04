Le celebrazioni del 25 aprile a Calderara di Reno

25 aprile 2021: anche quest’anno celebreremo l’anniversario della Liberazione in un momento difficile, che vede il perdurare dell’emergenza sanitaria.

Commemoriamo il 25 aprile riproponendo, come l’anno scorso, la partecipazione virtuale di tutti i calderaresi attraverso la trasmissione della cerimonia istituzionale in diretta qui su Facebook, sulla pagina del Comune di Calderara di Reno.

Il programma

Ore 09:30 in diretta da Piazza Marconi

Discorso del Sindaco Giampiero Falzone;

Intervento del Presidente di ANPI sezione di Calderara di Reno, Vincenzo De Girolamo;

Benedizione ai Caduti impartita dal Parroco Don Marco Bonfiglioli e deposizione corone di alloro;

Ore 10:00

Deposizione dei fiori per le strade del Comune intitolate a partigiani e antifascisti, in collaborazione con ANPI e con il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi;

Ore 12:00

Pubblicazione del video “Le voci del 25 aprile” sulla pagina Facebook del Comune @comunedicalderaradireno

dalla pagina Fb del Comune di Calderara