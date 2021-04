Martedì 13 aprile l’inaugurazione della Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona

Il 13 aprile sarà inaugurata la Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona da Mirandola a Sala Bolognese (Osteria Nuova): 46 km realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna, che attraversano 8 comuni (Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Anzola dell’Emilia) con un costo di 5 milioni di euro.

Grazie all’apertura di questo tratto la Ciclovia del Sole, che fa parte del grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 Capo Nord-Malta, sarà di fatto percorribile da Bolzano a Bologna mentre sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti del tracciato Bologna-Firenze.

Questo il programma della trasmissione, di circa 50 minuti, che a partire dalle ore 10.30 racconterà l’apertura di questa importante infrastruttura ciclabile con la conduzione della giornalista Sabrina Orlandi.

In apertura il video di Davide Cassani, CT della nazionale di ciclismo e presidente Apt Emilia-Romagna, che in questi giorni ha percorso in anteprima la Ciclovia.

Poi Orlandi dialogherà con lo stesso Cassani e con il giornalista Mario Calabresi che in questi ultimi anni ha raccontato con passione i territori, la mobilità sostenibile e il cicloturismo.

Nella seconda parte interverranno il sindaco della Città metropolitana di Bologna Virginio Merola, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e l’amministratrice delegata e direttrice generale di RFI Vera Fiorani.

Durante la diretta anche tanti interventi in collegamento video, da tutta Italia e non solo: da Paolo Pileri (Politecnico di Milano, ideatore della Ciclovia Vento Venezia-Torino Eurovelo 8) a Jill Warren (CEO di European Cyclists’​ Federation) fino ai sindaci di Verona e Firenze Federico Sboarina e Dario Nardella e a Antonio Dalla Venezia (Presidente Comitato tecnico scientifico Bicitalia, FIAB nazionale).

In conclusione gli 8 sindaci dei Comuni attraversati da questo tratto di Ciclovia comporranno il logo che – in accordo con le 4 Regioni coinvolte – verrà adottato per tutto il tracciato della Ciclovia Verona-Bologna-Firenze: qui il promo sul logo realizzato lungo la Ciclovia con i sindaci di Anzola dell’Emilia, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, un territorio con oltre 100.000 abitanti complessivi.

Saranno inoltre presenti numerosi ospiti tra cui: il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei, i consiglieri delegati della Città metropolitana Marco Monesi e Massimo Gnudi, gli assessori regionali Andrea Corsini e Irene Priolo, il presidente della Destinazione turistica metropolitana Matteo Lepore, il presidente diBologna Welcome Giovanni Trombetti.

La situazione legata all’emergenza sanitaria non permette di programmare una festa aperta al pubblico, ma per permettere a tutte le persone interessate di partecipare martedì 13 aprile dalle 10.30, sarà possibile seguire la diretta streaming trasmessa dalla Ciclovia del Sole su social, web e tv.

Contestualmente all’inaugurazione verranno inoltre presentati sito web www.cicloviadelsole.it, logo, cartellonistica e immagine coordinata della Ciclovia (prodotti da Città metropolitana in collaborazione con l’Agenzia Jack Blutharsky- Socialtrick) che – in accordo con le 4 Regioni coinvolte – verranno adottati per la comunicazione e la promozione di tutto tracciato della Ciclovia Verona-Bologna-Firenze.

Come seguire l’evento: la diretta verrà trasmessa sulla pagina facebook della Città metropolitana di Bologna e di altre istituzioni coinvolte (dal Comune di Bologna a Bologna Welcome), su testate web (tra cui ilrestodelcarlino.it) e tv locali (è-tv e Trc). Radio Bruno programmerà degli “speciali” nei principali appuntamenti informativi dell’emittente e raccoglierà i diversi interventi sul proprio sito.

cittametropolitana.bo.it