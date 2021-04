Negli ultimi due giorni file all’Hub vaccinale di Calderara

Ieri ed oggi mi sono stati segnalati problemi all’Hub vaccinale.

Mi sono attivato subito ed ho sentito l’Ausl distrettuale per capire il problema e l’accumulo di tanto ritardo, specialmente oggi (perché ieri si è trattato di un blocco dei sistemi informatici).

Quanto accaduto oggi è purtroppo dipeso da una diffusa discussione da parte di molti vaccinandi sul tipo di vaccino da fare, con rifiuto di Astrazeneca e blocco della fila per le anamnesi con i medici presenti. Non si tratta, quindi, di un carico maggiore di vaccinazioni (chi è stato anticipato è stato comunque inserito nella lista totale di capacità del centro – 300 vaccinazioni al giorno), ma di un problema imprevedibile che l’Ausl, che ringrazio, sta cercando di rimediare avendo inviato un medico in più (totale 5) per recuperare il ritardo accumulato.

Ringrazio i volontari presenti che stanno gestendo la situazione.

Sono diverse migliaia le somministrazioni effettuate in questi mesi e non è mai stato accumulato ritardo. Poteva capitare con un problema imprevisto e purtroppo è capitato. Lavoriamo tutti, anche organizzativamente, affinché non succeda più.

Quando succede un disservizio ad un cittadino, indipendentemente dalle cause, occorre sempre chiedere scusa, anche se non dipende da noi, ed è quello che faccio con questo post.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara