Persiceto: al via le vaccinazioni all’Hub nella sede della Protezione Civile

Ieri mattina sono iniziate le vaccinazioni presso il secondo hub vaccinale di Persiceto, allestito nella sede della Protezione Civile in via Newton 1/m.

Ad assistere alla prima giornata di somministrazioni presso i nuovi locali erano presenti il Sindaco Lorenzo Pellegatti, la Direttrice del Distretto Pianura Ovest dell’Ausl Bologna Stefania Dal Rio, il Presidente della Protezione Civile di Persiceto Andrea Trevisani e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine locali, tra cui Ciro Imperato, Comandante della Compagnia Carabinieri di Persiceto, e Mario Monda, sostituto Commissario della Polizia di Stato di Persiceto.

Grazie all’attivazione di questo nuovo hub, sarà possibile accelerare la campagna vaccinale della popolazione aumentando la disponibilità di appuntamenti prenotabili sul territorio, così da offrire ai cittadini, in particolare a quelli più anziani e con difficoltà negli spostamenti, una sede agevole da raggiungere.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto