Persiceto: “Cook and Go Kids” laboratori per bambini dai 5 agli 8 anni

Martedì 9 aprile, alle ore 17.30, Primo appuntamento dei tre laboratori artistici online per bambini e bambine dai 5 agli 8 anni e famiglie, che coniugano il tema del cibo con i libri e la creatività, organizzati dalle biblioteche comunali “G.C. Croce” Sezione ragazzi e “R. Pettazzoni” di Decima, in collaborazione con Mondo Donna Onlus e BiblioNoi, nell’ambito del più ampio progetto “Cook &Go. La cucina nel mondo dei saperi delle donne: percorsi di integrazione verso l’autonomia”

I laboratori pratici si concentreranno sul racconto delle proprie origini attraverso le ricette e le usanze culinarie e si concluderanno con la realizzazione di preziosi ricettari di famiglia, veri e propri piccoli libri d’artista.

Sono richieste alcune abilità di base per la creazione di pieghe e semplici tagli; si proporrà anche un breve attività di scrittura. In caso i bambini non siano ancora completamente autonomi, potranno essere aiutati in alcune fasi da un genitore.

Sono richiesti i seguenti materiali:

carta : deve essere di grande formato, A3 o più grande, bianca o colorata. Si possono aggiungere ritagli, riviste a colori e carta da regalo

forbici e colla

colori : penneralli, matite, pastelli, acquerelli, tempere

: penneralli, matite, pastelli, acquerelli, tempere ricette: possono essere di famiglia, di tradizione o semplicemente le preferite dai bambini e dalle bambine

In biblioteca saranno disponibili piccoli kit di fogli A3 di carta colorata adatti al lavoro, che potrete ritirare chiedendo un appuntamento al momento dell’iscrizione.

Appuntamenti successivi: venerdì 16 aprile, ore 17.30; venerdì 23 aprile, ore 17.30

Costo:

Partecipazione gratuita

Per informazioni:

tel. 051.6812971, biblioragazzi@comunepersiceto.it; 051.6812061, bibliotecadecima@comunepersiceto.it; per scriversi mandare una mail alla biblioteca desiderata con il nome del bambino/a partecipante segnalando l’età; successivamente verrà inviato il link per connettersi all’incontro (si potrà partecipare al singolo laboratorio o a tutti quanti).

