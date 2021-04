Persiceto, interventi di rinnovo al palazzetto dello sport di via Castelfranco

Si sono da poco conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di via Castelfranco, che hanno interessato il coperto, la pavimentazione e la zona degli spogliatoi.

All’esterno dello stabile, adiacente al complesso delle piscine, è stato rinforzato il coperto e lungo tutto il perimetro è stato installato un parapetto per consentire di accedervi in sicurezza; è stato inoltre rialzato il marciapiede lungo il lato degli spogliatoi per agevolare l’accesso degli utenti.

All’interno, gli spogliatoi e i locali di servizio, che presentavano segni di ammaloramento, sono stati completamente ristrutturati sostituendo pavimenti, rivestimenti, infissi e impianto idrico-sanitario.

La pavimentazione in linoleum della palestra, anch’essa danneggiata nel tempo, è stata sostituita con una pavimentazione in parquet di legno che rende possibile omologare il campo per campionati di basket di categorie superiori rispetto a quelle ospitate finora. Sono state inoltre rinnovate le attrezzature sportive per pallacanestro e pallavolo, installando canestri reclinabili e amovibili e predisponendo due campi di pallavolo trasversali a quello principale che consentono di sfruttare maggiormente lo spazio durante gli allenamenti. Attualmente la palestra è utilizzata a turno dalle associazioni Unione Polisportiva Persicetana (pallavolo) , Vis Basket e Vis Accademy (basket).

“Questo intervento che si è concluso nel mese di marzo – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – è costato quasi 350.000 euro, finanziati in buona parte dal Comune ma anche dall’azienda Simex Engineering srl che ringraziamo per aver effettuato un’erogazione liberale di 100.000 euro attraverso lo Sport Bonus previsto dal Governo, coprendo le spese relative alla pavimentazione”.

