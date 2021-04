Persiceto, lavori al centro di raccolta rifiuti

A partire da martedì 20 aprile 2021 il Centro di Raccolta Rifiuti del capoluogo sarà oggetto di ristrutturazione per migliorare le modalità di accesso degli utenti e di gestione dei conferimenti. Durante i lavori non sarà possibile consegnare al Centro alcune tipologie di rifiuti, tra cui gli imballaggi in plastica, ma in compenso a partire dal 27 aprile la raccolta porta a porta della plastica diverrà settimanale nelle Zone 1, 2, 3 e 4.

In particolare, dal 20 aprile e indicativamente fino al 30 giugno, presso il Centro di Raccolta rifiuti nel capoluogo (con accesso da via Muzzinello) non si potranno conferire le seguenti tipologie di rifiuti:

pneumatici fuori uso

vetro in lastre

vetroresina

bancali in legno

imballaggi in vetro

imballaggi in plastica

carta

Potranno invece continuare a essere conferiti i seguenti rifiuti:

potature, erba e foglie

legno misto

ingombranti

metallo

inerti

plastica rigida

film plastico

cartone

Raee (tutti i raggruppamenti dei rifiuti elettrici ed elettronici: R1, R2, R3, R4 e R5)

rifiuti pericolosi (toner, bombolette spray estintori, solventi, acidi, pesticidi, vernici smalti, vernici all’acqua, farmaci, olio minerale, filtri olio, pile, batterie)

olio vegetale

polistirolo

I rifiuti non conferibili potranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta di San Matteo della Decima, in via Nuova 38/c, aperto nei seguenti giorni e orari:

martedì e giovedì dalle 8 alle 13, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17 e sabato dalle 8 alle 16.

Si ricorda che carta e imballaggi in plastica vengono comunque raccolti con la modalità porta a porta; inoltre, per agevolare l’utenza durante il periodo di sospensione di alcuni conferimenti, nelle Zone 1, 2, 3 e 4 la raccolta degli imballaggi in plastica avverrà con frequenza settimanale a partire dal 27 aprile, anziché dal 1° giugno come inizialmente previsto dal calendario “Sotto casa” (le vie comprese da ciascuna zona sono consultabili all’interno del calendario). Gli imballaggi in vetro e metalli potranno continuare ad essere inseriti nelle campane e contenitori stradali.

A partire da luglio e indicativamente fino a metà agosto, è prevista una seconda fase di lavori in cui il centro di raccolta in via Bologna sarà chiuso, ma sarà possibile conferire i rifiuti al Centro di Raccolta di San Matteo della Decima nelle giornate e negli orari sopra indicati.

Per per le utenze domestiche verrà intensificato il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio (informazioni e prenotazioni al numero verde 800.276650).

All’esterno del Centro di raccolta in via Bologna continuerà comunque la distribuzione di sacchi e bidoni per la raccolta differenziata (martedì, giovedì e sabato ore 8.00 – 16.00, mercoledì ore 14.00 – 17.00 e venerdì ore 8.00 – 13.00).

comunepersiceto.it