Persiceto: lavori rotonda via Bologna, modifiche alla viabilità dal 26 aprile

In prossimità del cantiere della nuova rotatoria all’intersezione tra via Bologna e i viali di circonvallazione, sono state istituite nuove modifiche alla viabilità per consentire la conclusione dei lavori, che rimarranno in vigore fino al 15 maggio 2021. In particolare, da lunedì 26 a venerdì 30 aprile la rotonda sarà completamente chiusa al traffico tutti i giorni dalle ore 7 alle 18.

Fino al 15 maggio la viabilità subirà le seguenti modifiche:

divieto di accesso in circonvallazione Italia per tutti i veicoli provenienti da circonvallazione Vittorio Veneto e da via Bologna;

circolazione parziale in senso rotatorio di tutti i veicoli nell’area di intersezione;

senso unico alternato gestito da segnaletica e movieri per la realizzazione della segnaletica orizzontale.

Inoltre, per consentire la fresatura e l’asfaltatura definitiva dell’intera area, dal 26 al 30 aprile sarà interrotto il transito nella rotatoria tutti i giorni dalle ore 7 alle 18 (mercoledì 28 aprile solo dalle 14 alle 18), con le modalità descritte di seguito:

divieto di transito su tutta la rotatoria e nei suoi rami di accesso (circonvallazioni Italia e Vittorio Veneto e via Bologna);

sbarramenti in prossimità dell’area dei lavori, con deviazione del traffico nei seguenti punti: via Bologna, all’intersezione con via Caduti del Lavoro e via Costa circonvallazione Italia, all’intersezione con parco Pettazzoni e via Muzzinello circonvallazione Vittorio Veneto, all’intersezione via Cappuccini e vicolo Quartirolo

presenza di movieri nelle intersezioni tra via Bologna e via Costa e tra circonvallazione Italia e via Muzzinello.

Durante i giorni di chiusura della nuova rotatoria si consiglia di utilizzare i seguenti percorsi alternativi:

via Colombo, via Palma, via Caravaggio, via Muzzinello (preferenziale per il trasporto pubblico);

via Costa, via Cappuccini, via Braglia;

vicolo Quartirolo, via Ungarelli, via Rocca, parco Pettazzoni (percorso non consentito per veicoli superiori a 3,5 t).

Qualora i lavori terminassero prima della scadenza, l’area sarà liberata in anticipo.

Consulta la mappa con tutte le modifiche alla viabilità.

