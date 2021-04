Persiceto: lavori rotonda via Cento, modifiche alla viabilità dal 26 aprile

Fino al 15 maggio 2021 sono istituite nuove modifiche alla viabilità per consentire la conclusione dei lavori della rotatoria in via Cento all’innesto con via Biancolina e via Fanin. In particolare, da lunedì 26 a venerdì 30 aprile la rotonda sarà chiusa nelle ore notturne, dalle 22 alle 6.

Fino al 15 maggio la viabilità subirà le seguenti modifiche:

accesso alla rotatoria consentito dal lato Nord di via Cento, da via Fanin e da via Biancolina;

accesso alle nuove strade del comparto “Villa Conti” consentito dalla nuova rotatoria di via Cento;

accesso all’area del Polo Scolastico consentito attraverso la nuova viabilità interna del comparto “Villa Conti”;

divieto di accesso alla rotatoria per tutti i veicoli provenienti dal centro storico di Persiceto; dalla circonvallazione Dante l’accesso è consentito fino al civico 38 di via Cento.

Dal 26 al 30 aprile, inoltre, la rotonda sarà chiusa al traffico nelle ore notturne, dalle 22 alle 6; in quelle ore sarà istituito divieto di transito sulla nuova rotatoria, su tutti i rami di accesso e sulle strade di collegamento interne al comparto. Il traffico sarà deviato sul percorso alternativo di via Accatà, via Biancolina e tratto di collegamento dismesso tra via Biancolina e via Fanin (che sarà temporaneamente riaperto).

comunepersiceto.it