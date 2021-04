Persiceto, prosegue l’iniziativa “Viva-Mente”

L’emergenza non è finita. L’iniziativa VIVA-MENTE prosegue. Nelle librerie e cartolerie di Persiceto e Decima è possibile lasciare in sospeso (quindi comprare e donare) riviste, libri e materiali per la didattica ed il gioco dei bambini a favore delle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19. Un’iniziativa cominciata un anno fa, che va mantenuta viva e attiva. La distribuzione sarà poi coordinata dal Comune per garantire un bene di prima necessità: l’accesso alla cultura e all’informazione. Partecipate!

dalla pagina Fb Akkatà