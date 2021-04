Purtroppo, a causa del perdurare della condizione critica della pandemia, l’Assemblea e la consegna delle Benemerenze prevista per sabato 10 Aprile è stata rinviata.

Non appena avremo una data possibile sarà mia cura informarVi.

Colgo l’occasione per augurare Buona Pasqua!

Cordiali saluti.

Paolo Forni Presidente Avis Comunale San Giovanni in Persiceto