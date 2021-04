Persiceto, strappati manifesti del 25 aprile e vandalizzato il cimitero

Nella notte tra domenica e lunedì decine di manifesti a strisce tricolori, inneggianti al giorno della Liberazione, sono stati strappati in maniera metodica dai viali di circonvallazione, allo stesso tempo ci giunge notizia che il cimitero di San Giovanni è stato danneggiato e vandalizzato con svastiche. Nella mattinata del 25 aprile i volontari di Anpi, dell’Akkatà, del PD e delle altre forze politiche di centrosinistra avevano addobbato le vie del capoluogo e delle frazioni per ricordare chi si è sacrificato per un’Italia libera, democratica e antifascista.

È un episodio che non ha precedenti in termini di metodicità e come PD Persiceto condanniamo fermamente questo atto vile e fascista che non puó essere assolutamente derubricato a “bravata”.

Chiediamo che l’Amministrazione Comunale di concerto con le forze dell’ordine si attivi celermente, anche avvalendosi delle telecamere presenti, per individuare i responsabili di questo gesto.

Da parte nostra continueremo con rinnovato impegno a coltivare la Memoria per trasmetterne i valori alle nuove generazioni.

dalla pagina Fb PD Persiceto