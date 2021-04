Proseguono i raid vandalici a Persiceto, colpito un albergo

Scoperto un nuovo raid vandalico a San Giovanni in Persiceto.

Dopo la triste vicenda del cimitero comunale, oltraggiato e violato nella notte tra domenica e lunedì, un secondo episodio di vandalismo è stato scoperto a distanza di sole poche ore.

Ad essere preso di mira questa volta è stato l’albergo IPoint, situato nella zona artigianale del paese, un ex 4 stelle chiuso al pubblico a seguito di fallimento nel febbraio 2020.

Approfittando della chiusura, i vandali si sarebbero introdotti nella struttura sempre nella notte tra domenica e lunedì, per poi rompere arredi, imbrattare muri e svuotare il contenuto di alcuni estintori.

Ad accorgersi del fatto, il lunedì mattina, sono stati i baristi dell’attiguo bar.