Sala Bolognese, ripristino delle linee telefoniche

In seguito a sollecito scritto inviato venerdì 2 aprile 2021 a firma del Sindaco Emanuele Bassi e ai numerosi solleciti telefonici precedenti e successivi a tale comunicazione, TIM s.p.a. avvisa che sta procedendo a ripristinare le circa mille utenze danneggiate dal guasto al cavo di rete ad alta potenzialità in Via della Pace che ha interessato linee telefoniche e che entro venerdì 9 aprile 2021 sarà completamente risolto.

Si informano i cittadini che è importante segnalare al 187 eventuali linee non ancora ripristinate.

Le vie principali interessate sono:

Via Rivani

Via G. Deledda

Via A. Gramsci

Via Matteotti

Via Dondarini

Via Don Minzoni

Via Donelli

Via Longarola

Via P. Borsellino

