Sant’Agata, sorprese due persone a rubare presso il bosco di S.Lucia

A pochi giorni dal nostro post a malincuore dobbiamo tornare su questo tema, relativo alla presenza delle nutrie nel bosco di S.Lucia e delle azioni attive per contenerne la presenza.

In particolare il posizionamento di una fototrappola installata nell’area per fotografare e riprendere l’avifauna della zona, ha immortalato due persone atte a tagliare la catena alla quale era legata la gabbia e rubare la stessa. Il furto è avvenuto alcune settimane fa; le suddette immagini e video sono già state inviate alle forze dell’ordine e sporta formale denuncia.

Ribadiamo l’invito a non rubare queste gabbie; questo è un danno non solo all’Ente, ma a tutta la collettività.

La Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese