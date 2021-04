Scuola, Calderara: dal 7 aprile riprendono anche i servizi integrativi scolastici

Come ha previsto il Decreto Aprile, anche a Calderara di Reno i servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni), le scuole primarie e le prime classi delle secondarie di primo grado riprenderanno in presenza mercoledì 7 aprile.

Con la ripresa delle attività in presenza per il nido d’infanzia, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado, ripartiranno pertanto anche i servizi integrativi di:

post nido d’infanzia;

pre e post scuola dell’infanzia e scuola primaria

trasporto scolastico per la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado.

