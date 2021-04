Tornano i buoni spesa ad Anzola dell’Emilia

Tornano i “Buoni spesa” per le famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Coid-19. Le domande potranno essere presentate dal 2 aprile 2021 al 16 maggio 2021. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda nel corso del suddetto periodo di apertura; non saranno pertanto ammesse ulteriori domande o domande presentate da richiedenti diversi se appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Le domande potranno essere presentate compilando l’apposito modulo sotto forma di autodichiarazione, già predisposto e scaricabile dal sito internet del Comune di Anzola dell’Emilia, ed inviandolo all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del Comune di Anzola dell’Emilia come meglio specificato nel Bando allegato.

Alla chiusura del bando il Servizio Sociale Territoriale procederà all’istruttoria di tutte le domande, e redigerà una graduatoria, che sarà scorsa fino ad esaurimento delle risorse.

Per informazioni ed assistenza gli interessati possono telefonare al numero 051 6502126 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola