Volt: “Invitiamo Isabella Conti al tavolo per discutere di temi”

Marcello Saltarelli al Il Salotto di Patrizia Finucci Gallo:

“Volt è un partito paneuropeo. Siamo giovani che vogliono cambiare modo di fare politica, come dice Greta, non possiamo più fidarci delle parole vuote della politica.

Per questo abbiamo deciso di non entrare nel balletto di nomi portato avanti dal PD in questi mesi anche a costo di allontanarci dalla coalizione di centro sinistra, perché avevamo chiesto garanzie su temi per noi fondamentali, e su queste abbiamo trovato un muro di gomma.

Invitiamo ufficialmente quindi anche Isabella Conti a sedersi con noi nelle prossime settimane per rivedere il progetto del Passante di Mezzo, per fermare gli allargamenti autostradali di A13 e A14, per una mobilità sostenibile metropolitana dall’avbio immediato dell’sfm al tram, per rivedere la politica sulle partecipate, per fermare il consumo di suolo nella città metropolitana e per discutere di altri temi per noi imprescindibili.

Se lei ci dimostrerà serietà e coraggio su questi temi noi saremo pronti a firmare un patto su questi, e cominciare a fare politica in modo nuovo.

Per una Bologna europea, sostenibile e sociale.”

Ufficio Stampa Volt Bologna