Il nostro territorio sarà interessato dal passaggio del Giro d’Italia che transiterà sulla via Emilia proveniente da Modena fino alla Cà d’oro per proseguire sulla tangenziale SS9 di Anzola fino ad oltre Lavino di Mezzo.

Per consentire lo svolgimento regolare della manifestazione del 104° Giro d’Italia sarà fatto divieto di circolazione sulla Via Emilia mercoledì 12 maggio dalle ore 11,00 alle ore 14,30.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola