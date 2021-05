1º giugno, sciopero nazionale del trasporto

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e Usb hanno proclamato uno sciopero del personale Tper del bacino di servizio di Bologna per tutta la giornata di domani, martedì 1° giugno.

Lo sciopero riguarderà i mezzi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano (bus e corriere) e si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio di martedì 1° giugno. Durante tali orari i servizi non saranno garantiti.

Anche l’organizzazione Sgb Sindacato Generale di Base ha proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 12 alle 16, del personale Tper del reparto sosta e servizi complementari alla mobilità.

I treni regionali in servizio sulla rete FER potranno subire cancellazioni e modifiche. Saranno garantiti i servizi essenziali previsti nelle fasce orarie 6 – 9 e 18 – 21.

Nessuna modifica alla circolazione dei treni su rete RFI, su cui si trova la tratta Bologna – Poggio Rusco – Verona – Brennero.

dalla pagina Fb Comune di San Giovanni in Persiceto