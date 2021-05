29 maggio, apertura vasca esterna della piscina di Persiceto

Habemus datam!

Il 29 maggio dopo sette mesi infiniti apriremo la nostra vasca esterna al pubblico e alle attività. Stiamo risvegliando e facendo uscire dal letargo del lungo inverno maledetto questa nostra seconda casa.

Siamo felici? Da morire. Siamo incerti? Si un po’ anche quello. Siamo felicissimi perché ripartiamo e lo facciamo nella stagione estiva che è la più bella di tutte, quella che ci rappresenta e che rappresenta il massimo della vitalità! Siamo anche un po’ incerti perché le regole precise per ripartire in modo concreto ancora non ci sono. Siamo in stallo, organizzare le attività, gli spazi, il personale e tutto quello che serve per essere operativi è quasi impossibile allo stato attuale. Si potranno usare gli spogliatoi? Le docce? La vasca interna? Quanti potremo essere in vasca? Sono tutte domande che ora hanno risposte incerte, contrastanti o discriminatorie di alcune categorie di fruitori. Una delle incognite maggiori è relativa alle vasche interne, al momento non sono mai state nominate e pertanto non sappiamo se potremo aprirle. Nelle prossime settimane crediamo di poter ricevere le linee definitive e quindi dare le risposte alle numerose domande che ci state giustamente facendo. Tutti i protocolli gli orari e le attività in programma saranno disponibili sul sito e sui canali social.

Siamo fiduciosi e vogliamo mettere tutta l’energia che abbiamo nel riabbracciarvi presto per una sbracciata, due salti o uno spritz sul lettino.

Il letargo è finito. Ora cominciamo.

dalla pagina Fb Piscina San Giovanni Persiceto