A Calderara, Lippo e Longara disponibili da oggi le nuove aree gioco

Giochi inclusivi, altalene, workout. Nuove installazioni e manutenzione straordinaria hanno interessato nelle ultime settimane i parchi di Calderara di Reno, un intervento all’insegna della vivibilità e della sempre maggiore fruibilità degli spazi verdi cittadini da parte dei più piccoli e non solo. Dopo le iniziative del 2019 e del 2020, che hanno avviato in alcune aree della città l’opera dell’Amministrazione a favore di un settore considerato essenziale nel programma di mandato, quest’anno è toccato al parco di Lippo, a quello di Longara e al Taccoli di Calderara, per un investimento complessivo di circa 40 mila euro.

A Lippo il restyling è stato importante, e ha previsto anche l’installazione di nuove panchine: i vecchi giochi sono stati sostituiti con un’altalena doppia, un dondolo a bilico e una duplice torre composta da tanti giochi tra i quali tre – un pallottoliere, un tris e un pannello suono – per i più piccoli e inclusivi. Nel parco di via Caduti della Libertà a Longara è stato installato, in linea con interventi analoghi eseguiti negli ultimi due anni in altri spazi verdi cittadini, un blocco fitness composto da 6 attrezzi per l’allenamento e un tavolo per il ping pong. Al Taccoli, tra via Turati e via Gramsci a Calderara, due nuove altalene e un dondolo a molla completano il parco giochi già esistente. «Si tratta di un investimento importante – sottolinea il sindaco Giampiero Falzone – per un impegno che abbiamo a cuore e teniamo a rispettare: l’attenzione per la cura e manutenzione dei polmoni verdi di Calderara è essenziale in una città che della sostenibilità vuole continuare a fare il suo segno distintivo. Ringrazio l’Ufficio Tecnico e la ditta incaricata, la VSG Italia srl, per la serietà e dedizione nel dare forma a questi impegni: i giochi inclusivi e per i piccolissimi, in particolare, sono un aspetto che mi sta particolarmente a cuore e che negli anni coltiveremo con cura». «Tengo a sottolineare – aggiunge l’assessore alle Manutenzioni e vicesindaco Luca Gherardi – che in ognuna delle aree gioco interessate dai lavori è stato demolito il vecchio antitrauma poggiato sul cemento: al suo posto c’è ora una pavimentazione innovativa e interamente riciclabile, che consente la permeabilità e la crescita dell’erba. Un fondo destinato a durare e replicabile in altri interventi analoghi”.

Renzo Sanna

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno