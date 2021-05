Anzola: sei nato nel 2003? Mettiti alla prova!

Il 2 giugno l’Amministrazione celebra on line la Festa della Repubblica attraverso un dialogo aperto con i neo-diciottenni. Mettiti alla prova con il quesitonario e partecipa all’iniziativa.

Nell’ambito del compleanno della nostra Repubblica i neo-diciottenni feteggiano l’ingresso alla maggiore età e con essa l’acqusizione del diritto e dovere al voto, massima espressione di “CittadinanzAttiva”. Con loro l’Amministrazione vuole dare avvio ad un “nuovo inizio”, promuovere la partecipazione attiva e solidale dei giovani alla vita della città, per sostenere la socialità, l’aggregazione e la creatività giovanile, attraverso la conoscenza dei propri diritti e delle proprie responsabilità per il bene proprio e della Comunità. Dopo il 2 giugno i ragazzi potranno aderire al Forum Giovani, per mantenere vivo il dialogo con l’Amministrazione, interesata ad affiancarli nella realizzazione delle loro idee a beneficio della collettività.

QUESTIONARIO

