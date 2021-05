Bologna: FdI solidarietà agli agenti aggrediti in via Zanardi

Alla luce di quanto avvenuto in data odierna in Via Zanardi, esprimiamo piena solidarietà agli agenti di polizia aggrediti. E’ inaccettabile che si verifichino attacchi di questo genere contro chi rappresenta le istituzioni e con grande sacrificio ogni giorno tutela la nostra sicurezza.

Purtroppo siamo di fronte all’ennesimo episodio di violenza che riguarda la nostra città nel giro di pochi giorni, altro segnale del difficile ambiente in cui le nostre forze dell’ordine si trovano ad operare.

Auspicando in una pronta guarigione degli agenti coinvolti, ringraziamo gli uomini e le donne delle forze di polizia che quotidianamente operano con grande professionalità, abnegazione e senso di responsabilità.

Lo dichiarano:

Galeazzo Bignami – Deputato Fratelli d’Italia

Marco Lisei – Consigliere regionale Fratelli d’Italia