Calderara, riqualificazione area Paradisi: cominciati i lavori di demolizione

Cosa cambia per i cittadini?

I cittadini residenti nei condomini dei civici 44, 46, 48, 50, 52 e 47, 49, 51, 53 non potranno transitare il lunedì, data la concomitanza col mercato settimanale.

In quelle date i cittadini interessati potranno uscire dal proprio accesso carraio entro le ore 6 e rientrare dopo le 15, oppure lasciare la propria auto parcheggiata in aree limitrofe dalla sera precedente.

Per qualunque informazione è possibile contattare la Polizia Locale al numero 051.6870087.

dalla pagina Fb del Comune di Calderara