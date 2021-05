Crevalcore: prossima fermata Ronchi

Il Comune di Crevalcore prosegue l’attivazione di modalità di ascolto e confronto con la cittadinanza. In programma un incontro per riflettere sul futuro del Complesso storico del Castello dei Ronchi

Il Comune di Crevalcore ha intrapreso, in questi ultimi mesi, e nonostante le grandi difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, varie azioni per le modalità di ascolto e confronto con la cittadinanza.

Sono state attivate quasi tutte le consulte frazionali e tematiche; sono stati implementati i canali di informazione; sono stati avviati percorsi di partecipazione a partire da “Crevalcore verso una mobilità scolastica sostenibile”.

Da mercoledì 5 maggio 2021 prende il via un altro percorso di partecipazione: “Prossima fermata Ronchi”, che ha come obiettivo quello di rigenerare un contenitore prestigioso e importante come quello del Castello dei Ronchi.

Questa riflessione permetterà di far emergere progettualità sull’utilizzo attuale e futuro dell’immobile, e prefigurare modelli funzionali di utilizzo del Complesso storico del Castello dei Ronchi.

Il percorso, rivolto alle associazione ed alle organizzazioni, sarà strutturato in 3 laboratori tra maggio e giugno 2021, che avranno luogo nel Parco dei Ronchi, rispettando le prescrizioni vigenti anti – covid.

Il primo di questi incontri avverrà mercoledì 5 maggio dalle 18.00 alle 20.30: le associazioni/organizzazioni che vorranno partecipare potranno iscriversi ad un link entro mercoledì 5 maggio alle ore 15.00.

Qui ulteriori informazioni: https://www.comune.crevalcore.bo.it/aree-tematiche/edilizia-privata-e-pubblica-urbanistica/prossima-fermata-ronchi-percorso-partecipativo-la-rigenerazione-del-castello-dei-ronchi

Sonia Camprini

Area Servizi alla Persona e alla Comunità

Comunicazione, sport, turismo e associazionismo