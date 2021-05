Dal Teatro Comunale di Crevalcore un ricordo per Fabio “Geo” Manganelli

Oggi (24 maggio ndr) è venuto a mancare Fabio Manganelli detto Geo, uno degli storici collaboratori del Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto. L’Amministrazione tutta lo vuole ricordare, ed in particolare i colleghi del Teatro, che per anni hanno lavorato assieme a Fabio:

“Di te, caro Geo, ricorderemo soprattutto il tuo essere una cosa sola con il teatro, che era un po’ la tua casa. Chissà quanti ricordi, aneddoti, emozioni, imprevisti, successi e insuccessi, suoni, odori, luci sfolgoranti, sudore, applausi, pianti hai tenuto per te, custoditi nello scrigno dei tuoi ricordi.

Fai buon viaggio, uomo di spettacolo che viveva tra gli ingranaggi magici dello spettacolo.

Il teatro di Persiceto oggi ha perso il suo amorevole custode, ma il tuo spirito sarà ovunque: tra le poltrone di velluto come tra le pieghe del sipario, in ogni fascio di luce sul palcoscenico, dietro le quinte e nei camerini.

Ogni volta che si riaccenderà la magia dello spettacolo in teatro tu sarai lì. Nel tuo teatro.

I tuoi colleghi di Crevalcore”.

dalla pagina Fb Comune di Crevalcore