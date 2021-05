Elezioni Bologna, Piccinini (M5S): “Positivo l’incontro con Lepore. Al lavoro per evitare di consegnare la città a Renzi”

“L’incontro di oggi (16 maggio ndr) con Matteo Lepore, a cui ha partecipato anche il sottosegretario Sibilia, è stato molto positivo. Abbiamo parlato del futuro della città, di riqualificazione, rigenerazione urbana e di energia sostenibile. Stiamo lavorando per evitare di consegnare Bologna a Matteo Renzi”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo l’incontro che si è svolto questa mattina con Matteo Lepore, candidato sindaco del Pd alle primarie per le elezioni comunali di Bologna, a cui ha partecipato anche il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. “Il nostro obiettivo è quello di portare i temi cari al MoVimento 5 Stelle al centro del programma della coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni – aggiunge Silvia Piccinini – Siamo soddisfatti che con Lepore ci sia un’ampia condivisione d’intenti”.

Ufficio stampa

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna