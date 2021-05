Emanuele Lambertini non parteciperà ai Campionati Italiani di scherma

Purtroppo, a causa di un lieve infortunio avuto un paio di settimane fa, nei prossimi giorni non parteciperò ai Campionati Italiani.

Ora l’obiettivo principale è guarire nel minor tempo possibile, per tornare ad avere, presto, elevati ritmi di allenamento in vista di TOKYO.

Non mi resta che augurare un grandissimo IN BOCCA AL LUPO a tutti coloro che si giocheranno il titolo italiano!

Si ritorna più forti di prima!!

dal profilo Fb di Emanuele Lambertini