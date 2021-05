Il Comune di Calderara aderisce al Manifesto di Parole O_Stili

Il Comune di Calderara di Reno aderisce al Manifesto di Parole O_Stili. Accogliendo la mozione del gruppo di maggioranza SiAMO Futuro, l’Amministrazione si schiera contro l’aggressività verbale in Rete. Calderara fa così propri i principi contenuti nella carta redatta dall’omonima associazione no profit, nata a Trieste nel 2016 e impegnata a favorire comportamenti rispettosi e civili con l’obiettivo di trasformare la Rete, a partire dai social, in un luogo accogliente e sicuro per tutti. «In Rete – dice il sindaco Giampiero Falzone, che ha appoggiato con entusiasmo l’adesione al progetto – spesso l’aggressività domina tra tweet, post, status e stories. Le parole commuovono, uniscono, scaldano il cuore ma possono anche ferire, offendere, allontanare. Ringrazio il gruppo di maggioranza per aver proposto questa mozione e il gruppo di opposizione Movimento 5 Stelle che l’ha accolta favorevolmente e votata».

Le dieci regole del manifesto sono un impegno di responsabilità condivisa, princìpi utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi utilizza Internet. L’associazione Parole O-stili ha svolto negli anni un lavoro di partecipazione collettiva in grado di declinare il decalogo su vari ambiti, dalla politica alla pubblica amministrazione, dall’infanzia all’inclusione: l’Amministrazione di Calderara vorrebbe con questa adesione trasmettere alla comunità questi principi, perché il comportamento in Rete migliori anche la vita quotidiana della comunità stessa. «Convintamente – aggiunge il primo cittadino – il Comune sottoscrive il manifesto di Parole O_Stili, perché questo progetto ha l’ambizione di ridefinire lo stile con cui le persone stanno in Rete. Perché diffondere l’attitudine positiva a scegliere le parole con cura e la consapevolezza che le parole sono importanti deve essere un impegno quotidiano per una comunità coesa e rispettosa dell’altro».

