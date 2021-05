Il sindaco di Calderara sulla chiusura della Ciclovia ai pedoni

Godiamoci le cose belle, godiamoci questa fantastica opera senza polemiche ma con l’intento di migliorare insieme ciò che è da migliorare come il problema in questione. Evitiamo di creare divisioni anche su questo tema, contrapponendo categorie ed utenti e si lavori, col giusto tempo, a regole e precauzioni atte a salvaguardare la convivenza di pedoni e ciclisti, senza conflitti ma con lo spirito di questa opera, che è quello della sostenibilità, della scoperta della natura e dei nostri luoghi.

Ripeto, bene ha fatto la Città Metropolitana in via d’urgenza ad intervenire per l’incolumità degli utenti. Il prossimo passo, per un uso promiscuo, sia lavorare sull’educazione degli utenti ed installare qualche cartello in più che possa spiegare i comportamenti da seguire.

Propongo di avviare adesso un tavolo partecipato tra Enti, coinvolgendo Fiab ed altre realtà rappresentative di ciclisti e pedoni, per elaborare insieme delle azioni a beneficio di tutti.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone