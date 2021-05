Incidente sul lavoro a Calderara di Reno

Intervento dei carabinieri di Calderara di Reno per un grave infortunio sul lavoro in un’azienda specializzata in pallets, recupero e smaltimento legna.

L’incidente, avvenuto alcuni giorni fa, ha visto il coinvolgimento di un 52enne italiano, dipendente della ditta, colpito alla testa da una leva di sgancio del cassone di un camion che stava scaricando materiale legnoso.

L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.