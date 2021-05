La Ciclovia del Sole e il territorio di Crevalcore

Nuove opportunità e linee di sviluppo per Crevalcore.

Una serata aperta a tutta la cittadinanza per raccontare un percorso che prosegue.

Le azioni messe in campo dall’Amministrazione e i progetti per il futuro a partire dall’inaugurazione della Ciclovia del Sole.

Con noi ospiti importanti della Città Metropolitana, di Bologna Welcome e di Sustenia Srl.

Giovedì 27 maggio alle ore 20.15 presso l’Auditorium Primo Maggio, in Viale Caduti di Via Fani, 300 a Crevalcore.