La classi della scuola IIS Archimede sulla Ciclovia del Sole con FIAB TERRE D’ACQUA!!

Dal 20 maggio al 4 giugno le classi faranno un giro in bici da San Giovanni a Crevalcore accompagnate dagli insegnanti e dai volontari Fiab.

Grazie al Comune di San Giovanni in Persiceto per aver prestato le biciclette ai ragazzi che non le hanno a disposizione.

Le buone abitudini si imparano a scuola.

dalla pagina Fb FIAB Terre d’Acqua