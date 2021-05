La stagione teatrale 2021 di Crevalcore

Avremmo voluto come tutti riaprire e ripartire lo scorso autunno, chiamando questa stagione “2020/2021”, ma purtroppo non è stato possibile. Abbiamo perso un pezzo, il “2020”, ma abbiamo tenacemente difeso il “2021”: realizzeremo, infatti, la stagione teatrale di prosa tra giugno e luglio per la prima volta all’aperto e per la prima volta nel parco di Villa Ronchi a Bolognina di Crevalcore. Ogni spettacolo avrà anche una data di recupero in caso di maltempo.

Il cartellone sarà ricco di nomi eccellenti del mondo dello spettacolo italiano con produzioni teatrali che toccano i maggiori teatri nazionali: Iaia Forte, Javier Girotto, Giovanni Veronesi, Laura Curino, Natalino Balasso, Peppe Servillo, Geoff Westley, Lello Arena.

La capienza dell’arena spettacoli che allestiremo a Villa Ronchi sarà di 200 posti distanziati, la metà della capienza dell’Auditorium Primo Maggio, per garantire allo stesso tempo sia la sicurezza degli spettatori nel rispetto delle norme anti-Covid, sia una buona visibilità e fruibilità degli spettacoli.

Nell’area sarà possibile cenare grazie alla ristorazione a cura dell’Associazione “I Sempar in Baraca” e ci sarà anche un’area giochi per i bambini organizzata e gestita da operatori specializzati, in modo che le famiglie possano passare una serata serena e spensierata, con gli adulti che si godono lo spettacolo e i bambini che giocano in un luogo sicuro e sorvegliato, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Sarà possibile raggiungere il luogo in bicicletta, approfittando dell’occasione per godersi la bellezza della nostra campagna e sfruttando anche il percorso della Ciclovia del Sole appena inaugurata, oppure in auto, approfittando del comodo parcheggio gratuito allestito davanti all’ingresso principale della villa.

Un numero di telefono unico sarà a disposizione per tutte le informazioni e prenotazioni.

Gli abbonati della stagione 2019/2020 avranno diritto all’acquisto dei biglietti e alla scelta del posto in platea prima degli altri spettatori.

PARCO DI VILLA RONCHI

Via Argini Nord n. 3277 (loc. Bolognina di Crevalcore)

inizio spettacoli ore 21*

* l’orario potrebbe subire variazioni sulla base delle disposizioni nazionali in vigore in quel momento

Scoprite gli spettacoli in cartellone e tutte le informazioni utili al seguente link:

https://www.comune.crevalcore.bo.it/aree-tematiche/cultura-biblioteca-spettacolo-e-spazi-culturali/tttxte-stagione-teatrale-crevalcore-2021

comune.crevalcore.bo.it