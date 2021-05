L’iniziativa per la fascia 0-6 quest’anno raddoppia: laboratori all’aperto a Calderara e Longara

“Giardini Aperti” raddoppia. L’iniziativa del Comune di Calderara gratuita e pensata per i bambini della fascia 0-6 anni torna quest’anno in due differenti location. Si tratta del giardino del Centro Bambini e Famiglie di via Gramsci a Calderara, che ospiterà dal 10 maggio al 30 giugno bambini da 0 a 3 anni, e dello spazio di via Caduti della Libertà a Longara, aperto dall’11 maggio al 29 giugno alla fascia 0-6. Comune l’obiettivo: favorire l’attività di scoperta, gioco e relazione interpersonale, per trascorrere all’insegna del divertimento, dei materiali naturali, di proposte creative sempre diverse, le mattine tardo-primaverili ed estive.

«Si tratta di una importante opportunità che abbiamo pensato per questa fascia d’età – dice il sindaco Giampiero Falzone -, con educatori preparati e in totale sicurezza visto che le attività si svolgono totalmente all’aperto e nel rispetto di tutti i protocolli vigenti. Dopo il successo dello scorso anno, che ci vide per primi avviare questa progettualità dopo il lockdown, abbiamo deciso di raddoppiare. Riteniamo che questa iniziativa, completamente gratuita per le famiglie, sia un ottimo strumento per il supporto alla genitorialità e per proposte educative e ricreative per i più piccoli, che tanto hanno bisogno in questo periodo».

Il rispetto dei protocolli, come avvenne lo scorso anno, sarà rigoroso, e ad ogni cambio turno tra un laboratorio e l’altro verranno sostituiti i giochi e sanificati gli arredi. Tutte le informazioni su date, orari e modalità di iscrizione, con i relativi contatti, sono sul sito del Comune di Calderara.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno