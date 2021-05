“Luci in teatro” al Comunale di Persiceto

Pronti a entrare in un sogno?

La stagione teatrale sta per ripartire dopo oltre un anno di sospensione e per prepararvi a questo ritorno tra le sedie della platea e le sue innumerevoli emozioni, abbiamo deciso di farvi un regalo speciale: sabato e domenica dalle 17 alle 19 presso il Teatro Comunale avrete l’opportunità di assistere dal vivo al suggestivo spettacolo di luci, colori e suoni, che vi abbiamo mostrato a distanza nel video “Luci in teatro”, condiviso sulla nostra pagina Facebook in occasione della Giornata Mondiale del Teatro.

Gli ingressi saranno gratuiti e in forma contingentata; potete prenotarvi inviando una mail all’indirizzo antonio.paganini@comunepersiceto.it

E allora affrettatevi per immergervi di nuovo nei sogni, nelle atmosfere, nelle emozioni, nelle storie, nelle meraviglie a cui solo il teatro sa dare vita, sperando questa volta di non doverle lasciare mai più.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto