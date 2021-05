Nuove rotte del turismo: la Ciclovia del Sole e il territorio di Crevalcore

Il Comune di Crevalcore programma un incontro con la cittadinanza per progettare la propria vocazione turistica e la propria offerta di mobilità dolce e non solo. Ospiti

“La Ciclovia del Sole di recente inaugurazione e il patrimonio storico-artistico di Crevalcore, anche se non del tutto ripristinato dopo il sisma del 2012, rappresentano una straordinaria opportunità per il nostro territorio per farsi conoscere e vivere da quanti di passaggio, in bicicletta, auto o mezzo pubblico, avranno la fortuna di attraversarlo.” Questo il presupposto da cui partire, secondo l’assessora alla cultura e turismo del Comune di Crevalcore Mariarosa Nannetti.

Sono state grandi le aspettative per la Ciclovia, non tradite dall’incredibile successo che sta riscuotendo fin dal giorno dell’apertura. La presenza di tanti ciclisti, dei futuri cicloturisti e l’attenzione mediatica attorno a quest’opera hanno visto aumentare il coinvolgimento degli operatori economici, interessati a promuovere un’offerta di qualità, garantendo un’accoglienza all’altezza delle aspettative.

“Ormai da tempo l’Amministrazione comunale e la sua struttura lavorano presenziando ai tavoli promossi dalla Destinazione turistica della Città metropolitana e apprestando itinerari turistici, tramutati poi in pacchetti da promuovere tramite Bologna Welcome ed ExtraBo.” dice sempre l’assessora.

Giovedì 27 maggio 2021 alle 20,15, presso l’Auditorium Primo Maggio, in Viale Caduti di Via Fani 300, si terrà un incontro alla presenza proprio della Città metropolitana, di Bologna Welcome e Sustenia srl.

In particolare saranno presenti:

Marco Martelli – Sindaco di Crevalcore

Giovanna Trombetti – Dirigente Area Sviluppo Economico – Città Metropolitana di Bologna

Stefano D’Aquino – Responsabile Commerciale – Bologna Welcome Srl

Stefano Gottardi – Responsabile Servizio Turismo e Politiche Giovanili – Unione Reno Galliera

Andrea Morisi – Responsabile Tecnico – Sustenia Srl – Referente punto informativo ExtraBo

Linda Cavicchi – Responsabile Settore Turismo – Sustenia Srl

Ufficio comunicazione – Comune di Crevalcore