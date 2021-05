Persiceto, approvato il Bilancio consuntivo comunale 2020 e le variazioni di Bilancio 2021-23 per sostenere la ripresa

Nel consiglio comunale di martedì 18 maggio è stato approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio 2020 e la variazione al Bilancio di previsione 2021-23 per intervenire a sostegno della popolazione, di associazioni e del tessuto economico locale in seguito agli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

“Le variazioni di Bilancio approvate – dichiara il Sindaco Lorenzo Pellegatti – hanno riguardato sia la parte degli investimenti, con risorse del Comune per un totale di oltre 670.000 euro (destinati alla manutenzione straordinaria delle strade, alle migliorie della pubblica illuminazione, alla manutenzione straordinaria di scuole e all’acquisto di attrezzature sportive) ed ulteriori 5 milioni di euro con risorse statali per progetti di rigenerazione urbana, ma hanno coinvolto anche la parte corrente con 550.000 euro per contributi ad imprese e oltre 530.000 euro per contributi ad associazioni e famiglie”.

Scendendo nel dettaglio, tra le variazioni per spese correnti, troviamo quindi € 550.000 per contributi ad imprese, € 300.000 per manutenzione straordinaria strade (asfaltature) che si vanno a sommare agli 800.000 euro già disponibili, € 250.000 per manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado Mameli (riqualificazione servizi igienici e relativi impianti), € 125.000 per contributi ad associazioni sportive, che si vanno ad aggiungere ai precedenti € 140.000 già previsti a Bilancio, € 150.000 per i centri estivi con contributi sia alle famiglie che ai gestori, € 120.000 per contributi alle famiglie attraverso un bando che sarà predisposto a breve, € 50.000 per contributi ad associazioni non sportive, € 32.000 per il potenziamento dello sportello di accompagnamento al lavoro, € 20.000 per miglioramento della pubblica illuminazione (creazione di nuovi punti luce ove ora mancano anche legati ad opere strutturali di sicurezza stradale), € 15.000 per integrazione deicontributi a sostegno delle spese per abitare, € 15.000 per integrazioni ai contributi sociali una tantum, € 12.000 per integrazione del fondo per l’accesso all’abitazione in locazione, € 7.000 per contributi a sostegno di progetti per gli anziani, € 7.000 per maggiori trasferimenti alla Protezione Civile.

Relativamente al Bilancio consuntivo 2020, per quanto riquadra il conto economico è stato riportato un risultato di esercizio positivo di € 614.638,68, in crescita rispetto agli € 155.684,78 del 2019, mentre per quanto riguarda le entrate correnti si rileva una diminuzione delle entrate tributarie ed un aumento dei trasferimenti correnti. In generale le entrate correnti, di € 24.132.449,36, risultano in calo rispetto al 2019. Per quanto riguarda le spese correnti, aumentano i trasferimenti ma si riducono le spese di acquisti di beni e servizi. In generale le spese correnti, di € 20.348.741,42, risultano in calo rispetto al 2019 ed in linea di quanto sono calate le entrate correnti. “Per quanto riguarda i mutui – dichiara l’assessore al Bilancio Massimo Jakelich – è continuata anche nel 2020 la riduzione del debito del comune, anche se ad un ritmo un po’ più lento rispetto a quello degli ultimi anni. È stato sospeso infatti nel 2020 il rimborso della quota capitale dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti e del Credito Sportivo, per un importo di 500.000 euro circa, destinando queste risorse ad interventi volti a mitigare l’effetto della pandemia da Covid alle famiglie, imprese associazioni del persicetano. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale si rileva un forte calo delle entrate per la gestione degli impianti sportivi e del teatro, per gli ovvi aspetti derivanti dalla pandemia, che riduce sensibilmente la percentuale di copertura dei costi di entrambi questi servizi”.

