Persiceto: compie 90 anni Antonio Melotti, storico commerciante

Il Sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore Alessandro Bracciani hanno consegnato una pergamena ad Antonio Melotti, storico commerciante che proprio oggi compie 90 anni, per esprimere a nome di tutta l’amministrazione le proprie felicitazioni per l’importante traguardo raggiunto. Il Sindaco e l’assessore lo hanno inoltre ringraziato per la preziosa attività che da più di 50 anni svolge sul territorio: la sua bottega di generi alimentari è infatti uno dei fiori all’occhiello del nostro centro storico, una delle più longeve e conosciute, attiva in corso Italia dal 15 giugno 1967, e a breve festeggerà anch’essa il compleanno, spegnendo le 54 candeline.

dalla pagina Fb de Comune di San Giovanni in Persiceto