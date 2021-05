Persiceto, contributi alle famiglie in difficoltà

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha stanziato 120.000 euro per l’erogazione di contributi alle famiglie in difficoltà economica, con particolare riferimento ai nuclei che hanno avuto un peggioramento a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Per fare domanda è possibile partecipare al bando pubblico fino al 31 luglio 2021, presentando la documentazione Isee.

I beneficiari dei contributi devono essere residenti a San Giovanni in Persiceto e con un Isee 2021, o Isee corrente entro i 15.000 euro; potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare. Il contributo teorico sarà calcolato moltiplicando il coefficiente della scala di equivalenza del nucleo desunto dall’Isee per 500 euro, da cui saranno eventualmente detratti altri contributi assistenziali erogati dai Servizi Sociali del Comune di Persiceto ai componenti del nucleo familiare da gennaio a luglio 2021.

L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la scadenza del bando. La data di arrivo delle domande non costituirà criterio di precedenza ma saranno soddisfatte prioritariamente le domande delle persone che hanno avuto una riduzione del reddito o un peggioramento della situazione familiare tali da consentire la presentazione dell’Isee corrente.

“Con questo bando – dichiarano il Sindaco Lorenzo Pellegatti e l’Assessore ai Servizi sociali Valentina Cerchiari – vogliamo fornire un supporto concreto alle tante famiglie che ancora faticano a riprendersi dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria, soprattutto i nuclei più numerosi o con un carico familiare maggiore. Si tratta di una possibilità aggiuntiva e innovativa rispetto ai contributi assistenziali previsti finora, nella speranza di poter aiutare i cittadini ad uscire finalmente da questa crisi. Se non sarà possibile soddisfare tutte le richieste valuteremo di integrare le risorse messe a disposizione”.

La domanda può essere presentata entro lunedì 31 luglio, compilando l’apposito modulo e inviandolo con la documentazione necessaria tramite Pec (tutti i documenti con un unico invio) o consegnandolo all’Ufficio Relazioni col Pubblico nei seguenti giorni e orari:

fino al 30 giugno

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8.30-13.30

giovedì ore 8.30-18.30

dal lunedì al sabato ore 8.30-13

Il testo completo del bando e il modulo per fare richiesta sono disponibili presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico e scaricabili dal sito del Comune, nella sezione Bandi, Affari generali e Servizi alla persona

Ufficio stampa Comune Persiceto