Persiceto, il Teatro Fanin riparte a cielo aperto!

Gli spettacoli sono ormai pronti a tornare, con 5 serate in tutta sicurezza fino a fine giugno, all’aperto nel cortile di fianco al Teatro.

Inizio alle 19.15, con posti preassegnati e distanziati, nel rispetto di tutte le misure anti-Covid.

Si comincia stasera con “Il gatto con gli stivali”, spettacolo per bambini dai 4 anni in su a cura della compagnia Fantateatro, piccolo classico dalla celebre fiaba di Charles Perrault, che attraverso la storia di un ragazzo al quale il padre lascia in eredità soltanto un gatto, dimostrerà, tra duelli di spada e d’ingegno, che la vera nobiltà è affare di cuore.