Persiceto: pronto soccorso per cani e gatti vittime di incidenti stradali

Il Comune di Persiceto ha sottoscritto un accordo con la Regione Emilia-Romagna, l’Azienda Usl di Bologna, l’Università di Bologna e le associazioni Enpa Onlus e Bolognazoofila, per il recupero, il trasporto, la cura e l’assistenza di cani e gatti vittime di incidenti stradali. In presenza di un animale incidentato si ha l’obbligo di soccorso stradale, seguono indicazioni e recapiti utili.

In base alle modifiche introdotte dal Nuovo Codice della Strada è obbligatorio soccorrere gli animali vittime di incidenti stradali. Per favorire interventi tempestivi il Comune di Persiceto ha aderito al progetto di Pronto Soccorso per cani e gatti vittime di incidenti stradali, avviato dalla Città metropolitana di Bologna già a partire dal 2012, sottoscrivendo un accordo con la Regione Emilia-Romagna, il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna, l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda Usl di Bologna e con le associazioni di volontariato Enpa (sezione di Bologna) e Bolognazoofila, per il trasporto e l’assistenza degli animali incidentati.

In caso di incidente che coinvolga cani e gatti, l’utente della strada dovrà chiamare il Servizio Veterinario dell’Ausl, oppure i Carabinieri, la Polizia Locale competente o la Polizia Locale della Città metropolitana di Bologna (vedi i contatti sotto riportati), che contatteranno il Medico Veterinario dell’Azienda sanitaria reperibile per zona.

Preso atto delle condizioni dell’animale, il medico preavviserà l’Ospedale del Dipartimento Universitario di Scienze Mediche Veterinarie di Ozzano dell’Emilia (via Tolara di Sopra 50) e contatterà le associazioni designate per il trasporto dell’animale presso il servizio di Pronto soccorso animali attivo presso il Dipartimento. Il Medico Veterinario compilerà il documento di accompagnamento nel quale saranno indicati la lettura del microchip se presente, il luogo del ritrovamento, l’anamnesi e qualora il proprietario non fosse identificabile, l’autorizzazione dell’Azienda Usl all’eutanasia per fini umanitari se ritenuta necessaria.

Presso il Dipartimento, il Medico Veterinario curante si occuperà della stabilizzazione, delle attività diagnostico/terapeutiche e dell’eventuale degenza dell’animale incidentato. Qualora risulti possibile identificare il proprietario tramite microchip o tatuaggio dell’animale, il Dipartimento avrà cura di contattarlo entro 24 ore dall’ammissione in Ospedale per l’assunzione della responsabilità delle cure necessarie. Qualora non fosse possibile individuare il proprietario o rintracciarlo, il Comune sul quale si è verificato l’incidente prenderà in carico l’animale e provvederà al successivo collocamento, garantendo il pagamento di tutte le spese conseguenti al soccorso.

Molto probabilmente l’animale incidentato sarà impaurito e dolorante, per cui si raccomanda di non avvicinarsi e non toccarlo se non si possiede la necessaria preparazione: le condizioni dell’animale potrebbero aggravarsi o potrebbe diventare pericoloso per il soccorritore. Chi si trova sul luogo dell’incidente deve agire tenendo sempre in considerazione la propria e l’altrui sicurezza. Inoltre, se si trasportasse di propria iniziativa l’animale incidentato presso una Struttura Medica Veterinaria, si correrebbe il rischio di vedersi addebitare le spese conseguenti alle cure: pertanto è sempre opportuno contattare i servizi indicati in modo che sia il Medico Veterinario dell’Ausl ad indirizzare l’animale ferito presso la struttura convenzionata.

Anche per incidenti stradali che coinvolgano fauna selvatica, è necessario chiamare uno dei numeri indicati sopra per avvisare il Medico Veterinario reperibile nella zona, che attiverà la procedura di intervento specifica prevista per questi animali.

Recapiti da contattare in caso di incidente

Carabinieri: Stazione di San Giovanni in Persiceto, tel. 051.6874600 – Presidio di San Matteo della Decima, tel. 051.6812067

Polizia Locale di Terred’acqua: call center 051.6870087

Polizia Locale della Città metropolitana di Bologna: tel. 051.6599599 (risponditore automatico h24)

Servizio Veterinario del Distretto Pianura Ovest: tel. 051.6813322, attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 14; tel. 051.596611, attivo martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 16.30, tutti i pomeriggi fino alle ore 19.30 e sabato mattina fino alle ore 13.30; cell. 348.6555821, per reperibilità notturna, il sabato pomeriggio e nei giorni festivi.

