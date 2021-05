Persiceto punta sulle due ruote

Dopo l’inaugurazione del tratto di Ciclovia del sole che attraversa Persiceto, l’amministrazione comunale continua a lavorare sul tema delle ciclabili sul territorio. Con una recente delibera di giunta è stato approvato un progetto da presentare alla Città Metropolitana per la realizzazione di un collegamento Persiceto – Sant’Agata Bolognese, nell’ambito della direttrice verso Modena, mentre si sta lavorando al collegamento con Persiceto – Decima, sulla direttrice verso Ferrara.

Il tema delle ciclabili è al centro dell’agenda comunale. La scora settimana si è svolto un incontro tra la Città Metropolitana e i comuni attraversati dall’ultimo tratto realizzato di Ciclovia del Sole in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria. “L’obiettivo – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti presente alla riunione – è quello di rendere la ciclovia appena inaugurata sempre più attrattiva, attrezzata e funzionale. Persiceto si è proposto come comune capofila per il coordinamento della manutenzione e promozione. Non ci basta aver inaugurato questa infrastruttura, vogliamo che diventi il fiore all’occhiello dei nostri territori, un volano per il cicloturismo e per la valorizzazione locale”.

Sempre durante la scorsa settimana è stato approvato in giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico economica da presentare alla Città Metropolitana, unitamente ad una richiesta di co-finanziamento, per la realizzazione di un collegamento ciclabile tra Persiceto e Sant’Agata Bolognese. Per la parte ricadente nel Comune di Persiceto l’area di intervento riguarderebbe la zona di via Modena (sede stradale e aree adiacenti) – SP255 nel tratto compreso tra l’intersezione con via Marzabotto ed il confine con il Comune di Sant’Agata Bolognese. Proseguendo poi lungo la SP255, oltrepassato il Comune di Sant’Agata Bolognese, la ciclabile entrerebbe nel Comune di Nonantola, in provincia di Modena.

“Nonantola – precisa il sindaco Pellegatti – sta infatti coinvolgendo il nostro comune e quello di Sant’Agata nella realizzazione di un collegamento ciclabile denominato Ciclabile delle Partecipanze. L’inserimento della ciclabile nel progetto proposto non si limiterebbe quindi a congiungere solo i due Comuni, ma risulterebbe essere uno stralcio funzionale di collegamento anche a livello Provinciale tra Bologna e Modena. Visti i costi stimati di realizzazione, che si aggirano oltre il milione di euro, non ci resta che attendere la risposta della Città Metropolitana circa la disponibilità di finanziamento”.

Proseguono inoltre i lavori per la realizzazione della pista ciclabile “Biancolina”: dopo la conclusione del primo tratto del percorso che interessa via Biancolina dal civico 1/a al civico 13/c, sono a buon punto i lavori per la realizzazione del secondo e ultimo stralcio che riguarderà tre nuovi tratti: quello tra via Vecchi a via Fanin e quello su via Cento in prossimità della Via Accatà sono conclusi e sono in corso le procedure di presa in carico, mentre è in fase di conclusione il tratto parallelo a via Cento in prossimità del Canale Cento (comparto produttivo “Ex-Zuccherificio”), che prevede una revisione del tracciato collegando via Accatà con via Maraini. “Tutto il percorso della ciclabile “Biancolina” – sottolinea il sindaco – viene realizzato su sede protetta tranne sul lato interno di via Sasso – nel collegamento tra via Sasso e via Palma – e si innesterà nella rete di piste ciclabili già esistenti, consentendo di collegare Stazione Ferroviaria, polo scolastico, comparto produttivo “Ex-Zuccherificio”, comparto residenziale “Accatà” e zona ospedaliera. Il tratto di ciclabile tra via Sasso a via Palma è però attualmente fermo in quanto, per la realizzazione del sottopasso, RFI ha autorizzato l’interruzione della linea ferroviaria a partire dal 14 giugno. La ciclabile dovrebbe quindi essere completata in tutti suoi tratti entro l’estate. La spesa complessiva dei lavori sarà di 665.000 euro, di cui 565.000 stanziati dal Comune e 100.000 dalla Regione Emilia-Romagna. Ricordo poi che abbiamo ultimato anche il tratto ciclabile “scolo Muccinello”, che ora collega via Bologna a via Muzzinello in completa sicurezza”.

Recentemente si è tenuta anche una consulta comunale dell’Ambiente durante la quale si sono discussi vari temi fra i quali i collegamenti ciclabili esistenti sul territorio e quelli da realizzare. “Fra questi – ricorda il sindaco – si è parlato anche del collegamento fra Persiceto e Decima che segue l’ex rilevato ferroviario sulla direttrice verso Ferrara. Questa ciclabile, che ha un costo stimato di circa 2 milioni di euro, completerà la rete di collegamento a due ruote fra Persiceto e le tre città di Bologna, Modena e Ferrara, che si trovano a poca distanza da noi. Persiceto rappresenta un naturale crocevia fra tre province e sarebbe interessante poter sfruttare questa fortunata e strategica posizione geografica anche a livello di valorizzazione ambientale, culturale, naturalistica e turistica”.

Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni in Persiceto